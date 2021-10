Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Autofahrer schwer verletzt

Wietmarschen (ots)

Auf der Nordhorner Straße in Wietmarschen kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei verletzt. Ein 23-Jähriger war in seinem VW gegen 20.45 Uhr in Richtung Nordhorn unterwegs. Nach einem Überholvorgang verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit drei Bäumen und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

