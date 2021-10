Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Vier Personen bei Unfall verletzt

Georgsdorf (ots)

Am Sonntagmittag kam es auf der Adorfer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Der 83-jährige Fahrer eines Golf sowie seine 76-jährige Beifahrerin waren gegen 14 Uhr in Richtung Twist unterwegs. Als der Mann nach links in die Straße Westende abbog, übersah er den VW einer 35-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 83-Jährige und seine Beifahrerin sowie die acht- und 13-jährigen Mitfahrerinnen im VW wurden dabei leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.

