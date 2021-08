Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

An der Hansaallee wurden am Dienstagnachmittag (17.08.) zwischen 14.00 Uhr und 14.30 Uhr zwei Fahrzeuge von einem Unbekannten beschädigt. Die Autos parkten auf der Hansaallee in Fahrtrichtung Emsstraße. An beiden Fahrzeugen, einem schwarzen BMW X3 und einem schwarzen VW Beetle, entstand ein Schaden an den Seitenspiegeln. Vermutlich wurden die beiden Spiegel von einem vorbeifahrenden Auto beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 650 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

