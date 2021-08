Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Montag (16.08.), 12.30 Uhr und Dienstag (17.08.), 10:00 Uhr in eine Gaststätte an der Kanalstraße eingestiegen. Die Täter schlugen die Glasscheibe an der Eingangstür ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Ersten Ermittlungen zufolge durchsuchten sie diese, entwendeten aber nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

