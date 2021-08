Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Gefährliche Körperverletzung, Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Nach einer gefährlichen Körperverletzung sucht die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Am frühen Sonntagmorgen (15.08.), gegen 05.15 Uhr, wurde eine Streifenwagenbesatzung zum Borneplatz entsandt. Dort sollte es zu einem Körperverletzungsdelikt gekommen sein. Am Bustreff trafen die Beamten auf einen 24-jährigen Mann aus Rheine, der am Hinterkopf eine deutliche Platzwunde hatte. Der Mann gab gegenüber den Polizeibeamten an, dass ihm ein unbekannter Täter auf dem Weg von der Gaststätte "The Dutch" zum Bustreff mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen habe. Für diesen Angriff habe er keine Erklärung. Eine Beschreibung des Täters konnte der Rheinenser nicht abgeben. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht und dort stationär behandelt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215 in Verbindung zu setzen.

