Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Am Donnerstag (13.05.) stellte der Fahrer eines anthrazitfarbenen Ford Mondeo sein Fahrzeug gegen 06.00 Uhr auf der Nienbergstraße in Höhe der Hausnummer 14 auf dem dortigen Parkstreifen ab. Als er gegen 14.00 Uhr sein Fahrzeug wieder benutzen wollte, stelle er eine nicht unerhebliche Beschädigung vorne links am Wagen fest. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500 Euro. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

