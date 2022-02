Polizei Bielefeld

POL-BI: Lkw-Anhänger am Wochenende gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Oldentrup - Zwischen Freitag, 04.02.2022, und Montag, 07.02.2022, haben Diebe einen Sattelauflieger mit einem Container an der Ludwig-Erhard-Allee gestohlen.

Am Montag meldete sich ein 49-jähriger Bielefelder Lkw-Fahrer gegen 13:30 Uhr bei der Polizei, weil der geparkte Sattelauflieger seines Lkw-Zugs nicht mehr am Abstellort stand. Er hatte den Trailer mit einem Container am Freitag, gegen 15:30 Uhr, in Nähe des Kreisverkehrs der Bechterdisserstraße in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestellt. Der schwarze dreiachsige Auflieger der Marke D-Tec Flextrailer trug Kennzeichen der Hansestadt Bremen und stammt aus dem Baujahr 2018.

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell