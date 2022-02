Polizei Bielefeld

POL-BI: Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der A2 im Bereich Rheda-Wiedenbrück

Bielefeld (ots)

Am 07.02.2022 gegen 15:19 Uhr ereignete sich auf der Bundesautobahn 2, zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück ein Verkehrsunfall mit einem Falschfahrer. Ein 59-jähriger Fahrzeugführer aus Oelde befuhr mit seinem Pkw Mazda die Richtungsfahrbahn Dortmund der Bundesautobahn 2 entgegen der Fahrtrichtung. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer aus Bad Oyenhausen befuhr mit seinem Pkw Audi zu diesem Zeitpunkt den linken Fahrstreifen der Bundesautobahn 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Als ein vor ihm fahrender Pkw auf den mittleren Fahrstreifen wechselte, erkannte er den Falschfahrer, wich nach rechts aus und konnte so einen Frontalzusammenstoß verhindern. Trotzdem kam es zu einer seitlich versetzten Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt. Der Falschfahrer verließ nach der Kollision die Unfallstelle fußläufig und konnte im weiteren Verlauf aufgegriffen werden.

Die Richtungsfahrbahn Dortmund war für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn ca. 1 Stunde voll gesperrt. Es entstand ein Rückstau von bis zu 8km Länge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 40.000 Euro. Schn.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell