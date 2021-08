Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallfahrer flüchtet: Zeugenhinweis auf VW Golf

Preußisch Oldendorf (ots)

Auf der Ziegeleistraße in Preußisch Oldendorf beschädiget am Donnerstagmorgen ein bisher unbekannter Autofahrer einen am Straßenrand abgestellten Smart. Aufgrund eines Zeugenhinweises sucht die Polizei nun nach einem Golf. Der gesuchte blaue Volkswagen befuhr die Ziegeleistraße gegen 07.15 Uhr von der Straße "Am Bodenbach" kommend. In Höhe der Hausnummer fünf streifte er hierbei den geparkten grau-grünen Smart und beschädigte diesen. Anschließend fuhr der Verursacher in Richtung Bergstraße weiter. Wer weitere Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer (0571) an die Ermittler des Verkehrskommissariats in Lübbecke.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell