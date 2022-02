Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallfahrer ohne Führerschein gelingt die Flucht zu Fuß

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Herforder ließ am Freitag, 04.02.2022, seinen nicht mehr fahrbereiten PKW nach einem Verkehrsunfall zurück und flüchtete zu Fuß. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und an dem PKW befanden sich gefälschte Kennzeichen.

Gegen 22:15 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Verkehrsunfall mit Verletzten an der Eckendorfer Straße. Als der Streifenwagen wenig später eintraf, gaben sich die Zeugen zu erkennen und teilten den Polizisten mit, dass der Unfallfahrer zu Fuß in Richtung stadteinwärts davon gelaufen sei.

Anhand zweier Insassen des zurückgelassenen Fahrzeugs sowie der Zeugen ermittelten die Polizisten folgenden Unfallhergang: Der Corsa-Fahrer befuhr um 22:10 Uhr die Eckendorfer Straße in Richtung stadtauswärts. In der Kurve vor der Straße An der Pottenau kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein, rutschte über den Gehweg gegen ein Absperrgitter des dortigen Grundstückzauns und schleuderte zurück auf die Fahrbahn, wo der PKW stark beschädigt zum Stehen kam.

Bei dem Unfall erlitt einer der Insassen, ein 61-jähriger Herforder, leichte Verletzungen. Der Fahrer, ein 25-jähriger Herforder, stieg aus dem PKW aus und flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der 25-jährige Herforder keinen Führerschein besitzt, das Fahrzeug seit Ende Januar nicht mehr zum Straßenverkehr zugelassen ist und die daran befindlichen Kennzeichen gefälscht waren. Der nicht mehr fahrbereite Opel Corsa wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1700 Euro.

