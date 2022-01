Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Limburgerhof) Unfallflucht

Limburgerhof (ots)

Am 10.01.2022, gegen 18:30 Uhr, wird auf der Kreisstraße 14, auf der Höhe des Golfplatzes, ein verunfalltes Fahrzeug gemeldet. Vor Ort konnte die 63-jährige Fahrerin auf dem Gehweg sitzend angetroffen werden. Diese gibt an, dass sie mit ihrem PKW die K14 von Schifferstadt in Richtung Limburgerhof gefahren sei. Auf der Höhe des Golfplatzes sei ihr ein PKW auf ihrer Fahrspur entgegengekommen. Beim Ausweichen habe die 63-Jährige einen Fahrbahnteiler überfahren und ein Verkehrsschild beschädigt. Ein Kennzeichen des PKWs liegt nicht vor, es soll sich jedoch um eine Fahrerin gehandelt haben. Bei der Unfallaufnahme gibt die 63-Jährige an, aufgrund von Schmerzen ein Schmerzpflaster zu tragen. Bei der unverletzten Fahrerin wurde eine Blutentnahme angeordnet, um festzustellen, ob durch das Medikament die Fahruntüchtigkeit nicht mehr gegeben war. Der PKW der 63-Jährigen wurde abgeschleppt. Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs wurden eingeleitet.

