Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Dannstadt-Schauernheim) Ausnüchterung im Polizeigewahrsam

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 18:30 Uhr, wird durch eine Polizeistreife ein stark angetrunkener 59-jähriger Mann an einer Laterne lehnend im Alsheimer Weg festgestellt. Der Mann musste teilweise durch die eingesetzten Beamten gestützt werden. Eine Gesprächsführung war mit dem 59-Jährigen nicht möglich. Nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter und Hinzuziehung einer Ärztin wurde der Mann zur Ausnüchterung in Schutzgewahrsam genommen, weil eine Selbstgefährdung zu befürchten war, hätte man den Mann nicht sich selbst überlassen können. Beim Verbringen auf die Dienststelle schrie der Mann kurzzeitig im Streifenwagen herum. Die Nacht verbrachte der 59-Jährige schlussendlich im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell