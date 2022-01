Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW-Fahrer mit Laserpointer geblendet - Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 09.01.2022 gegen 20:05 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW in Frankenthal die Flomersheimer Straße Richtung Mahlastraße. In Höhe der Gaststätte "Olympia" bei der dortigen Verkehrsampel wurde der Fahrer kurzzeitig mit einem grünen Laserpointer geblendet. Der Fahrer musste kurzzeitig abbremsen, es kam aber glücklicherweise nicht zu einem Unfall. Der Fahrer erlitt eine Augenreizung mit erhöhtem Tränenfluss.

Ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt wurde eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

