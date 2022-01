Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es bereits im Zeitraum von 17.12.2021 bis 09.01.2022 in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Remlingstraße. Durch den gewaltsamen Versuch in die Wohnung einzudringen, entstand ein Sachschaden an der Eingangstür.

Zeugen, die verdächtige Personen im Ortsteil Im Vogelgesang beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

