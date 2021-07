Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Züge mutmaßlich mit Steinen beworfen/Bundespolizei sucht Zeugen

Muggensturm (ots)

Am Bahnhof Muggensturm, auf Gleis 1, kam es am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden vorbeifahrende Züge bei der Durchfahrt im Bahnhof Muggensturm mutmaßlich mit Steinen beworfen. Zudem soll auch das dortige Wartehäuschen und die Lagerhalle einer angrenzenden Firma mit Steinen beworfen worden sein.

Durch Zeugenhinweise konnte ermittelt werden, dass es sich um drei tatverdächtige Personen handeln soll.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es zu keinen Beschädigungen an den Zügen. Jedoch wurden zwei Scheiben des Wartehäuschens auf Gleis 2 zerstört, sowie Schäden an der Außenwand des angrenzenden Firmengebäudes verursacht.

Nun sucht die Bundespolizei Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Die Bundespolizei warnt: Ein Steinwurf gegen einen Zug ist kein Kavaliersdelikt. Es handelt sich um einen schwerwiegenden Eingriff, der lebensgefährlich sein kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell