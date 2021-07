Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Körperverletzung im Bahnhof Offenburg zum Nachteil eines Kindes/Bundespolizei sucht Zeugen

Offenburg (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es im Bahnhof Offenburg, auf Gleis 2, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes. Das Kind war zusammen mit seiner Mutter und einem Geschwisterkind auf Bahnsteig 2 unterwegs und wollte gemeinsam einen Zug in Richtung Freiburg besteigen. Die Mutter und die kleine Tochter gingen auf Bahnsteig 2, als eine ältere Frau ihnen entgegenkam und auf Grund der Enge des Bahnsteiges, an der Baustelle, das Kleinkind mit dem Fuß aus dem Weg getreten haben soll. Das Kind stürzte nach Angaben der Mutter. Das Kleinkind blieb unverletzt.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise zur mutmaßlichen Körperverletzung machen kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell