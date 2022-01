Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Böhl-Iggelheim) Unfall mit zwei leicht verletzten Beteiligten

Böhl-Iggelheim (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:50 Uhr, befuhren ein 69-jähriger PKW-Fahrer und eine 21-jährige PKW-Fahrerin nacheinander die Landesstraße 528 vom Ortsteil Iggelheim in Richtung Ortsteil Böhl. An der Einmündung "Im Steigert" musste der 69-Jährige aufgrund eines vorausfahrenden, abbiegenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen. Die 21-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr auf den PKW des 69-Jährigen auf. Die 21-Jährige und deren Beifahrer klagten nach dem Zusammenstoß über leichte Schmerzen im Nackenbereich und wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der 69-Jährige blieb unverletzt. Der PKW der 21-Jährigen war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand Sachschaden von etwa 9.000 Euro.

