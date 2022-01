Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal- Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 09.01.2021, gegen 18.20 Uhr, wurde in der Mathias-Grünewald-Straße ein Verkehrsunfall mit einem flüchtigen Pkw gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der Pkw frontal gegen einen Stromverteilerkasten gefahren war und hiernach geflüchtet war. Der Pkw Mercedes-Benz konnte sodann durch die eingesetzte Streife mit entsprechenden Beschädigungen an der Halteradresse festgestellt werden. Nachdem zunächst auf Klingeln niemand öffnete, erschien der Halter, ein 35-jähriger Mann aus Frankenthal, während der Sachverhaltsaufnahme wieder an seiner Wohnung. Hierbei konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass er augenscheinlich stark alkoholisiert war und zudem unter Drogeneinfluss stand. Angaben hierzu machte der Mann nicht. Über Zeugen konnte jedoch ermittelt werden, dass der 35-jährige der alleinige Nutzer des Pkw ist. Aufgrund dessen wurde er mit zur Dienststelle genommen und eine Blutprobe entnommen. Bei seiner Durchsuchung konnte in seiner Jackentasche noch eine Schreckschusspistole festgestellt werden, für welche er keine waffenrechtliche Erlaubnis besaß. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, sein Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

