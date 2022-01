Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Trickdiebstahl Speyer, Hellergasse, 08.01.2022, 10.45 Uhr

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstagvormittag wurde eine 76-jährige Frau aus Speyer in der Fußgängerzone von einem fremden Mann angesprochen und darum gebeten, ihm Münzgeld zu wechseln. Während sie im Portemonnaie nach Wechselgeld suchte legte der Mann ein Faltblatt über ihre Hände und ihr Portemonnaie, was die Dame sofort stutzig machte und einen bevorstehenden Trickdiebstahl vermuten ließ. Sie zog ihre Hände samt Geldbeutel weg, woraufhin sich der Mann schnell entfernte. Dieser soll kurze schwarze Haare gehabt und einen grauen Pullover mit Jeans getragen haben. Er hatte ein gepflegtes Äußeres, war ca. 30 Jahre alt und ca. 1,85 groß. Er sprach Deutsch mit vermeintlich osteuropäischem Akzent. Zeugen die in der Fußgängerzone Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Speyer unter der Tel: 06232/1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden. Generelle nützliche Hinweise auch zum Thema Diebstahl und wie sich vor den verschiedenen Tricks von Betrügern und Dieben schützen können wurden ihnen von ihrer Polizei zusammengestellt und finden sie unter www.polizei-beratung.de.

