Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Pkw beschädigt- Verursacher geflüchtet

Limburgerhof (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.01.2022, 20.00 Uhr bis Freitag, 07.01.2022, 06.30 Uhr wurde im Bruchweg ein am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkter Pkw, Honda Civic, Farbe schwarz, am linken Außenspiegel beschädigt. Nach Spurenlage dürfte der Schaden in Höhe von ca. 200,-EUR durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise auf den Verursacher bitte an die Polizei Schifferstadt unter Tel. 06235 / 495-0 oder Email pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell