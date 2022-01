Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Täterfestnahme nach Diebstahl von Kupferplatten

Maxdorf (ots)

In der Nacht vom 08.01.2022 auf den 09.01.2022, meldete ein Anwohner in der Voltastraße in Maxdorf gegen 00:45 Uhr zwei verdächtige Personen, welche mehrfach mit Sporttaschen zwischen den dortigen Häusern verschwinden und anschließend wieder zu ihrem PKW zurückkehren würden. Die Örtlichkeit wurde durch mehrere Streifenwagen hiesiger Dienststelle angefahren. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten zwei männlichen Personen und der besagte PKW festgestellt werden. Im Innern des PKW befanden sich zwei Sporttaschen mit mehreren Kupferplatten. Diese wurden durch die Beamten sichergestellt. Die 31 und 32 Jahre alten Täter konnten keine plausiblen Angaben zur Herkunft der Platten machen und wurden vor Ort festgenommen. Die tatsächliche Herkunft des Diebesguts konnte bisher noch nicht abschließend ermittelt werden.

