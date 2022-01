Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Frankenthal (ots)

In der Nacht vom 07.01.2022 auf den 08.01.2022 wurde in der Industriestraße Frankenthal, Höhe der Unterführung, ein allein verunfallter PKW festgestellt. Der 36-jähriger Fahrer, welcher durch den Unfall leicht verletzt wurde, wies deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,39 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

