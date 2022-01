Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Speyer (ots)

Am frühen Morgen des 08.01.22 wurde ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw aufgrund eines Abbiegefehlers in der St. Germann-Straße in Speyer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer welcher keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, die Fahrerlaubnis entzogen bekam und sein VW-Passat kein Versicherungsschutz hatte. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Opiate. Der Mann wurde auf die Polizeidienststelle nach Speyer gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell