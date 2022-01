Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Unfall mit verletztem Radfahrer

Neuhofen (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:40 Uhr, fuhr ein 86-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße in Richtung Ortsausgang. Beim Abbiegen in die Straße "Am Schlittweg" missachtete der PKW-Fahrer den Vorrang eines entgegenkommenden 67-jährigen Radfahrers und stieß mit diesem zusammen. Durch den Sturz verletzte sich der Radfahrer, welcher einen Helm trug, nur leicht und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

