Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: versuchter räuberischer Diebstahl

Speyer (ots)

Am 07.01.2022 in der Zeit von 13:15 Uhr - 13:20 Uhr stellte eine 34-jährige Frau ihr Fahrrad vor ihrem Anwesen "Am Woogbach" in Speyer ab. Die Frau schloss sowohl die Eingangstür als auch die Kellertür auf, um ihr Fahrrad dort unterzustellen. Als sie nach kurzer Zeit zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrrad weg war. In unmittelbarer Nähe konnte sie einen Mann erkennen, welcher mit ihrem Fahrrad fuhr. An der Kreuzung Obere Langgasse Ecke Schützenstraße in Speyer konnte sie den Täter stellen. Der Täter stieß die Frau samt Fahrrad um und flüchtete. Die Geschädigte erlitt Schürfwunden am Knie und an der Hand. Der Täter wird wie folgt beschrieben: ca. 160 cm groß, 25-30 Jahre, blonde kurze Haare. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose. Er hatte einen Oberlippenbart und sprach mit osteuropäischem Akzent.

Wer weitere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel: 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

