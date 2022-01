Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Frankenthal (ots)

Am Morgen des 08.01.2022, gegen 08:15 Uhr wurde ein Rollerfahrer samt Roller in der Welschgasse in Frankenthal von einer Streife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den erforderlichen Führerschein konnte der 34-jährige Fahrer nicht vorweisen. Durch die Beamten konnte ermittelt werden, dass der Fahrer überhaupt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erfasst.

