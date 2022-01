Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Hochsauerlandkreis

Hochsauerlandkreis (ots)

Meschede:

Am 05.01.2022 um 14:08 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz zum Bike Park an der Arnsberger Straße gerufen. Es wurde durch die Polizei festgestellt, dass die Tür zu einem Lagerraum, welcher sich hinter einem hölzernen Unterstand befindet, offen stand. Das Vorhängeschloss der Tür fehlte und es waren Einbruchsspuren zu erkennen. Ob der oder die Täter Diebesgut erlangt haben, ist bis jetzt unbekannt. Die Tatzeit kann bislang nicht eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter der Rufnummer 029190200 entgegen.

Olsberg:

Am 05.01.2022 um 23.15 Uhr wurde die Polizei Brilon zu einer Alarmauslösung in einem Gewerbebetrieb in Olsberg in der Carlsauestraße gerufen. Nach dem Eintreffen konnten die Polizisten frische Hebelspuren an einer Eingangstür feststellen. Die Tür war jedoch noch verschlossen. Der oder die unbekannten Täter wurden augenscheinlich durch den ausgelösten Alarm in der Tatausführung gestört und vertrieben. Täterhinweise liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Brilon unter der Rufnummer 0296190200 entgegen.

