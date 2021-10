Polizei Paderborn

POL-PB: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

33184 Altenbeken (ots)

Samstag, 16.10.2021, 00:50 Uhr - 01:15 Uhr

33184 Altenbeken, Hüttenstraße

Im Tatzeitraum rissen unbekannte Täter in Höhe der Bushaltestelle ein Verkehrsschild aus der Betonverankerung einer Verkehrsinsel und warfen es auf die Straße. In der Dunkelheit entstand so ein gefährliches Hindernis auf der Fahrbahn. Ein aufmerksamer Autofahrer erkannte dieses Hindernis frühzeitig, so dass er schadlos anhalten und das Verkehrszeichen zur Seite räumen konnte. Er hatte kurz zuvor zwei junge Männer in dunkler Kleidung im Bereich des Tatorts gesehen, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten. Eine Strafanzeige wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde gefertigt. Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter 05251-3060 entgegen.

