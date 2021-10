Polizei Paderborn

POL-PB: Führerschein und Auto nach illegalem Rennen beschlagnahmt

Paderborn (ots)

(mb) Eine Strafanzeige wegen des Verdachts eines verbotenen Beschleunigungsrennens hat die Polizei in der Nacht zu Freitag gegen einen jungen Fahrer erstattet.

Der 20-Jährige war gegen 00.55 Uhr mit einem Mercedes-AMG-Coupe auf der Neuhäuser Straße stadtauswärts unterwegs. Er überholte eine Zivilstreife der Polizei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Geschätzt soll der hochmotorisierte Wagen 150 km/h gefahren sein. Die Zivilstreife folgte dem Raser, konnte aber kaum aufschließen. Über den Heinz-Nixdorf-Ring fuhr der Mercedes in die Fürstenallee Richtung Schloß Neuhaus. Den Kreisverkehr an der Marienloher Straße querte der Wagen entgegen der Fahrrichtung links an der Mittelinsel vorbei. An der Schlosskreuzung musste der junge Fahrer bei Rot anhalten und konnte dort gestoppt werden.

Die Polizei schaltete wegen des Verdachts eines verbotenen Rennens sofort die Staatsanwaltschaft ein. Der Führerschein des 20-Jährigen sowie sein Auto wurden beschlagnahmt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den Mercedes ab.

Dem jungen Fahrer wird in der Strafanzeige vorgeworfen, sich als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig sowie rücksichtslos fortbewegt zu haben, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Laut § 315d Strafgesetzbuch können für diese Taten Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren oder Geldstrafen verhängt werden.

