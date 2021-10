Polizei Paderborn

POL-PB: 60 Verkehrsverstöße bei Polizeikontrollen aufgefallen

Paderborn/Delbrück (ots)

(mb) Am Donnerstag hat die Polizei einen Schwerpunkt auf Verkehrskontrollen in Paderborn und Delbrück gelegt. Dabei fielen rund 60 unterschiedliche Verkehrsverstöße auf und wurden sofort geahndet.

In vier Kontrolltrupps waren die Einsatzkräfte zwischen 06.30 Uhr und 13.30 Uhr unterwegs. Sie stoppten 18 Autofahrerinnen und -fahrer, die während der Fahrt ihr Handy nutzten. 14 Autoinsassen waren nicht angeschnallt. Fünf Autos wurden nach Rotlichtverstößen angehalten. Bei Geschwindigkeitskontrolle außerhalb geschlossener Ortschaft an der Barkhauser Straße zwischen Paderborn und Wewer fielen 15 Temposünder auf, gegen vier Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde ein 31-jähriger Rollerfahrer angezeigt, der in Paderborn "schwarz" fuhr. Weitere Verwarnungsgelder mussten wegen Überschreitung des Termins zur Hauptuntersuchung, Nichtmitführens von Fahrzeugdokumenten oder Falschparkens bezahlt werden.

An Zebrastreifen haben Fußgänger "Vorfahrt"!

In Delbrück an der Thülecke missachteten drei Autofahrer den Vorrang von Fußgängern an Fußgängerüberwegen. Gegen die Fahrer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet - 80 Euro plus Gebühren sowie ein Punkt sind dafür fällig. Laut Straßenverkehrsordnung haben Fahrzeuge an Fußgängerüberwegen den "zu Fuß Gehenden sowie Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen", die den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.

#PassAuf! - Zur Reduzierung der Unfälle mit schweren Unfallfolgen konsequent zu begegnen, organisiert die Kreispolizeibehörde Paderborn über das Jahr gesehen viele Aktionen sowie wöchentlich stattfindende Schwerpunktkontrollen.

