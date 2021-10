Polizei Paderborn

POL-PB: Anzeigen gegen Reinigungskolonne

Salzkotten (ots)

(mb) Nach mehreren besorgten Anrufen von Hausbesitzern hat die Polizei am Dienstag eine dubiose Reinigungskolonne gestoppt und das Trio angezeigt.

Am frühen Nachmittag meldeten sich kurz nacheinander besorgte Bürgerinnen und Bürger bei der Polizei. Bei den Hausbesitzern hatten englisch sprechende Personen angeklingelt, die an der Haustür Reinigungsarbeiten auf den Grundstücken anboten. Während eine Streife nach dem weißen Bulli der Männer fahndete, gab es erneute Anrufe aus der Papenbrede. Dort entdeckte die Streife den Kastenwagen und kontrollierte die drei irischen Wanderarbeiter (22/23/49). In ihrem Fahrzeug führten sie Reinigungsgeräte mit. Einer der Männer war bereits in einer anderen Stadt polizeilich aufgefallen. Erforderliche Erlaubnisse, wie eine Reisegewerbekarte, konnte keiner vorweisen. Die Polizei schaltete sofort das Ordnungsamt des Kreises Paderborn ein. Gegen das Trio wurden Sicherheitsleistungen festgelegt. Da die Männer die Summe nicht aufbringen konnten, stellte die Polizei den Peugeot-Transporter des Trios sicher. Die bislang bekannten Zeugen gaben an, dass die Reinigungsarbeiten sehr hartnäckig angeboten wurden. Soweit bekannt, hatte sich niemand auf die Angebote der Kolonne eingelassen.

