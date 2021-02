Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Verkehrsgefährdung

Bellheim (ots)

Anwohner der Hauptstraße in Bellheim beschwerten sich in den letzten Tagen vermehrt über Raser. Insbesondere in den Abendstunden würden Autofahrer dort viel zu schnell fahren. Aufgrund dieser Hinweise führte die Polizei Germersheim gestern Abend in der Hauptstraße eine Lasermessung durch. Bei erlaubten 20 km/h waren insgesamt 10 Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem soll es dort am 06.02.2021 zu einer Straßenverkehrsgefährdung zwischen einem Fußgänger und einem bislang unbekannten Autofahrer gekommen sein. Dieser Vorfall wurde der Polizei erst gestern bekannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

