POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch ins katholische Pfarramt

Unbekannte sind gestern Abend (TZ: 18.02.2021, zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr) in der Luitpoldstraße ins Pfarrheim eingebrochen und haben in mehreren Räumen die Schränke durchwühlt. Ersten Ermittlungen zufolge wurden Münzen und ein Tablet entwendet. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen. Bereits am 31.01.2021 kam es zu einem Einbruch in das Pfarramt in der Weinstraße, wo Bargeld und ein Laptop entwendet wurden.(wir berichteten am 01.02.2021)

