Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer schwer verletzt

33104 Paderborn (ots)

Freitag, 15.10.2021, 17:30 Uhr

33104 Paderborn, Wilfried-Finke-Allee

Ein 50-jähriger Paderborner befuhr am Freitag 15.10.2021 mit einem Pedelec den Gehweg der Wilfried - Finke - Allee in Fahrtrichtung Kreisverkehr Wilfried - Finke - Allee / Im Quinhagen. Zur gleichen Zeit beabsichtigte ein 37-jähriger Pedelecfahrer aus Paderborn den 50 - jährigen auf dem Gehweg zu überholen. Bei dem Überholvorgang kam es zu einer Berührung zwischen den beiden Pedelecfahrern, infolgedessen der 37-jährige, der keinen Helm trug, stürzte und sich eine schwere Kopfverletzung zuzog. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell