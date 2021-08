Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: PKW-Fahrer kollidiert mit entgegenkommendem PKW - Zwei schwerverletzte und drei leicht verletzte Personen - Zeugen gesucht

Essen

45473 MH.-Dümpten: Am Freitagvormittag (20.08.2021) gegen 11:25 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem PKW die Mannesmannallee. Als er bei Grün links in die Pilgerstraße abbiegen wollte, kam es auf der Kreuzung zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden PKW. Der 23-jährige Fahrer und sein 59-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die drei Insassen des beteiligten PKW (19 / 19 / 20, alle männlich) wurden leicht verletzt. Der Unfallort wurde teilweise gesperrt.

Sollten Sie Angaben zum Unfallhergang machen können, melden Sie sich bitte unter 0201/829-0 bei der Polizei Essen./SoKo

