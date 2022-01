Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Brilon (ots)

In der Straße Lange Reihe wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in eine Wohnung eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten die Wohnung. Ob etwas entwendet wurde ist unklar. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell