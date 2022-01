Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Sundern (ots)

Ein 54jähriger Pedelecfahrer aus Balve befuhr am Samstag, den 01.01.22, 14.05 Uhr die Straße Zum Sorpedamm aus Richtung Langscheid. An der Kreuzung Langscheider Straße / Sorpestraße verbremste sich der Fahrradfahrer und stürzte über den Lenker zu Boden. Hierbei wurde er leicht verletzt, so dass er einem Krankenhaus zugeführt werden musste. (Wie)

