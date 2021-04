Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Autofahrer leicht verletzt - 20.000 Euro Sachschaden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag gegen 13.15 Uhr an der Kreuzung Kothäckerweg/Prozessionsweg/Im Lehen wurde ein 82-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta leicht verletzt. Eine 40-jährige VW-Fahrerin war auf dem Kothäckerweg unterwegs und räumte dem von rechts aus dem Prozessionsweg kommenden 82-Jährigen nicht die Vorfahrt ein. Durch den Aufprall wurde der Ford nach rechts abgewiesen und stieß gegen eine Gartenmauer. Der 82-Jährige wurde durch die Mauer und den VW eingekeilt und konnte zunächst nicht aussteigen. Er zog sich eine leichte Kopfverletzung zu und wurde an der Unfallstelle durch einen Notarzt versorgt. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Heidelberg gebracht. An den beiden Autos und der Gartenmauer entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro, beide Autos wurden abgeschleppt.

