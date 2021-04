Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet - Autofahrerin bei Unfall leicht verletzt

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstag kurz vor 10 Uhr an der Kreuzung Gartenstraße/Dämmelstraße wurde eine 38-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Eine 71-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta hatte die Vorfahrt einer 38-jährigen Peugeot-Fahrerin nicht beachtet, so dass es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro, der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell