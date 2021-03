POL-LG: ++ "Kontrollen Drogenkriminalität" - Drogen im Clamartpark ++ unter Drogeneinfluss unterwegs ++ Pkw Caddy gerät in Brand ++ ... die Polizei kontrolliert - Schwerpunkt Motorradfahrer

Polizeiinspektion Lüneburg

Lüneburg (ots)

Presse - 30.03.2021

Lüneburg

Lüneburg - "Kontrollen Drogenkriminalität" - Drogen im Clamartpark

Im Rahmen von Präsenzmaßnahmen "Drogenkriminalität" beobachten Beamte in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 im Lüneburger Clamartpark eine Drogenübergabe. Ein 40-Jähriger Lüneburger hatte gegen 16:30 Uhr mit einer weiteren Person etwas austauscht. Die Beamten konnten den Lüneburger in der Folge kontrollieren und stellten bei dem Mann mehrere sog. "Tränen" mit weißem Pulver, zwei Mobiltelefonen sowie mehr als 100 Euro Bargeld sicher. Der Lüneburger wurde im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Handels mit Betäubungsmittel vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Der mutmaßliche Käufer konnte nicht kontrolliert werden.

Bereits gegen 15:45 Uhr ertappten die Beamten im Wandrahmpark einen 32-Jährigen beim Drehen eines sog. "Joints". Bei ihm wurde der gedrehter "Joint" sowie ein Plastikbeutel mit grün/pflanzliche Substanz aufgefunden und sichergestellt. Parallel wurde ein Platzverweis ausgesprochen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 42 Jahre alten Fahrer eines Pkw Peugeot stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 30.03.21 in der Lindenstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus dem Landkreis Harburg stellten die Beamten gegen 03:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv. Parallel wurde der Führerschein zur Vorbereitung der Entziehung sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Melbeck - Geldbörse aus Rucksack einer Frau gestohlen - Polizei mahnt

Die Geldbörse einer 61-Jährigen erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 in einem Einkaufsmarkt in der Uelzener Straße. Dabei verschwand die Börse mit Bargeld und EC-Karte während des Einkaufs gegen 17:00 Uhr aus dem geschlossenen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

In ein Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße brachen Unbekannte in den Abendstunden des 29.03.21 ein. Die Täter hatten zwischen 18:15 und 22:15 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss aufgebrochen. Sie gelangten ins Treppenhaus und brachen eine weitere Wohnungstür auf. Dort erbeuteten sie Bargeld und Schmuck, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Hohnstorf - "Vorfahrt missachtet"

Zu einer Kollision nach einem Vorfahrtverstoß kam es in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 im Einmündungsbereich Am See/Elbuferstraße. Ein 69 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler hatte gegen 16:00 Uhr die Vorfahrt einer 56 Jahre alten Fahrerin eines Pkw VW Polo übersehen, so dass es zur Kollision kam. Dadurch wurde der VW Polo gegen einen VW LT Kastenwagen eines 54-Jährigen geschleudert. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Städtische Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.500 Euro.

Amelinghausen - Pkw Caddy gerät in Brand - technische Ursache

Während der Fahrt geriet ein Pkw VW Caddy in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 in der Oldendorfer Straße unterhalb des Motorraumes in Brand. Ein Zeuge unterstützte gegen 17:00 Uhr den Löscheinsatz durch einen Feuerlöscher. Die Feuerwehr Amelinghausen löschte den Brand vollständig ab, so dass glücklicherweise kein Personenschaden entstand. Die Polizei geht von einer technischen Ursache aus.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Grünabfall gerät in Brand - Feuerwehr an Bahndamm im Löscheinsatz

Zu einem Brand eines Grünabfallwall nördlich des Teiches und südlich des Bahndammes kam es in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 im Bereich der Kreisstraße 13 - Besenberg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet gegen 16:00 Uhr der Wall aus Grünabfällen auf etwa 10 Metern in Brand. Das Feuer breitet sich bis auf das Unterholz des angrenzenden Bahndammes aus, so dass die alarmierte Feuerwehr im Löscheinsatz war und das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte.

Lüchow - Einbruch-/Vandalismus in Schreber-/Kleingärten - Polizei ermittelt

Zu mehreren Einbrüchen und Vandalismus kam es in der Nacht zum 29.03.21 in verschiedenen Schrebergärten u.a. "An den Kabelgärten". Ein Unbekannter hatte dabei u.a. mit Gewalt ein hölzernes Gartentor aufgebrochen und vom einem Grundstück aus drei Gartenlauben ein Fahrrad sowie einen Akkuschrauber gestohlen. Parallel wurde in vier weitere Lauben und einem Wohnwagen eingebrochen und diverse Schränke durchwühlt. In einem Fall wurde ein Bier getrunken. Dabei wurde auch Sachschaden verursacht. Die Gesamtschadenssumme beziffert die Polizei mit mehr als 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Luckau, OT. Köhlen - Einbruch in Scheune - Werkzeug erbeutet

In eine Scheune in Köhlen brachen Unbekannte in der Nacht zum 30.03.21 ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Scheunentür und erbeuteten diverse Werkzeuge, so dass ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Luckau, OT. Nauden - in Wochenendhaus eingestiegen

In ein Wochenendhaus in Nauden stiegen Unbekannte in der Nacht zum 30.03.21 ein. Die Täter zerstörten nach Öffnen einer Außenrollade eine Scheibe und gelangten ins Gebäude. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Eimke - Sattelzug verunfallt und kippt im - Fahrbahn blockiert

Die Fahrbahn blockierte ein 32 Jahre alter Fahrer eines polnischen Sattelzugs Volvo in den Mittags-/ Nachmittagsstunden des 29.03.21. Der Brummifahrer war gegen 11:45 Uhr auf der Kreisstraße 32 aus Richtung Ellerndorf kommend in Fahrtrichtung Brockhöfe unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, umkippte und im Seitenraum liegen blieb. Der 32-Jähriger erlitt leichte Verletzungen. Ein Bergungsunternehmen mit Kran war im Einsatz. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro.

Bienenbüttel - betrunken mit dem Fahrrad unterwegs - 2,7 Promille

Einen 48 Jahre alten Fahrradfahrer stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 29.03.21 in der Marktstraße. Bei der Kontrolle des Mannes aus der Region stellten die Beamten gegen 18:00 Uhr einen Alkoholwert von 2,7 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Uelzen - mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 21 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 29.03.21 in der Dieterichstraße. Bei der Kontrolle des junge Mannes aus der Samtgemeinde Aue stellten die Beamten den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Auch eine 28 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Ford kontrollierte die Polizei in den Morgenstunden des 30.03.21 im Spottweg. Dabei stellten die Beamten auch bei dieser gegen 10:00 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf Kokain und THC verlief positiv.

Bad Bevensen - ... die Polizei kontrolliert - Schwerpunkt Motorradfahrer

Mit dem Schwerpunkt Motorräder kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 29.03.21 in der Region Bevensen. Dabei stellten die Beamten bei drei von fünf kontrollierten Motorrädern Verstöße, u.a. Manipulation des Endschalldämpfers durch Entfernen des sog "DB-Killers" fest. Weitere Kontrollen folgen.

