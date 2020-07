Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - Handy am Steuer zieht weitreichende Konsequenzen nach sich

Freiburg (ots)

March - Am Montagvormittag fiel einer Polizeistreife in der Landstraße in der March ein Pkw-Führer auf, welcher während der Fahrt sein Handy benutzte. Bei der anschließenden Kontrolle wirkte der Fahrzeugführer sichtlich nervös und angespannt. Aufgrund weiterer Auffälligkeiten wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief positiv auf mehrere Substanzen. Da er keinen Führerschein mitführte, wurde auch dies überprüft. Hierbei ergab sich, dass der Fahrzeugführer noch nie im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis gewesen ist. Der 32-jährige Fahrer muss sich nun mehreren Strafanzeigen stellen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Breisach

Telefon: 07667/ 9117-0

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell