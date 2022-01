Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Trunkenheit Personenschaden in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Ein 29jähriger Arnsberger befuhr am Samstag, 01.01.2022, 04.50 Uhr mit einem Pkw die Kreisstraße 2 von Müschede in Richtung L 735 (Im Seufzertal). Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Insassen. In einer der dortigen Kurven kam der Fahrzeugführer mit dem Fahrzeug ins Rutschen, geriet nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen und von dort in den Graben, wo sich der Pkw drehte und auf dem Dach zum Liegen kam. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt, die beiden Insassen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der Fahrzeugführer räumte während der ersten Maßnahmen ein, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitze, das Fahrzeug ohne Wissen des Halters nutze und er sowohl Alkohol als auch Drogen konsumiert habe. Die Aussagen konnte durch entsprechende Tests bestätigt werden. Dem Arnsberger wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug wurde geborgen und abgeschleppt. (Wie)

