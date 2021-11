Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: Kasse aus Imbiss gestohlen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch brachen unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür eines Schnellimbisses in der Max-Eyth-Straße in Kirchheim am Neckar auf und durchsuchten einige Schubladen nach Wertgegenständen. Entwendet wurde eine Registrierkasse mit wenig Bargeldinhalt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zu diesem Einbruch haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143 891060, zu melden.

