Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall in der Stuttgarter Straße

Ludwigsburg (ots)

Im Kreuzungsbereich der Stuttgarter Straße, der Hindenburgstraße und dem Karlsplatz in Ludwigsburg kam es am Mittwoch gegen 11:20 Uhr zu einem Unfall. Eine 39-jährige Ford-Lenkerin befuhr die Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Kornwestheim. Ein 49-jähriger Audi-Lenker befuhr die Hindenburgstraße in Richtung des Kreuzungsbereiches. Die Ford-Lenkerin prallte in der Folge in die Seite des Audi. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Vorfahrt wird hier durch eine Ampel geregelt. Da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machten, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

