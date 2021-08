Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei stellt flüchtenden Zweiradfahrer

Porta Westfalica-Hausberge (ots)

Der Fahrer eines Kleinkraftrades versuchte am Dienstagnachmittag, sich einer Polizeikontrolle durch Flucht zu entziehen. Nach einer wilden Fahrt des Zweiradfahrers durch Porta Westfalica konnte er von der Streifenwagenbesatzung gestellt werden. Zudem bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Der 21-Jährige aus Porta Westfalica befuhr gegen 15.45 Uhr mit dem Kleinkraftrad den Kreisverkehr zur Findelstraße und Hauptstraße. Hier geriet er in den Fokus der Beamten und sollte kontrolliert werden. Während des zwei Kilometer langen Fluchtversuches über mehrere Straßen des Stadtgebietes reagierte er nicht auf die Haltesignale der Streifenwagenbesatzung. Erst im Bereich der Costedter Straße gelang es, das Zweirad zu stoppen. Hier wurde schnell klar, warum der sich der junge Mann der Kontrolle entziehen wollte. Erstens war er nicht im Besitz des erforderlichen Führerscheins für das Krad und zweitens bemerkten die Polizisten drogentypische Merkmale bei ihm. Dies wurde durch einen Drogenvortest bestätigt. Nachdem das Zweirad sichergestellt hatte, folgte auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Auch gegen den Besitzer des Krads fertigte man eine Anzeige.

Zudem bittet die Polizei mögliche Zeugen der Verfolgungsfahrt, sich bei den Ermittlern zu melden. Insbesondere im Bereich Seelwartstraße umfuhr der Flüchtende einen dunklen Kleinwagen, an dessen Steuer eine Frau saß. Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei in Minden.

