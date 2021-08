Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Geparkter Audi auf Hinterhof beschädigt

Espelkamp (ots)

Ein auf einem Hinterhof an der Breslauer Straße abgestellter Audi ist in der vergangenen Woche von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden.

Der Audi-Fahrer hatte seinen silbergrauen Pkw am Donnerstag, 5. August, gegen 7 Uhr hinter dem Haus Nummer 18 in einer einzelnen Parkbucht geparkt. Zwei Tag später, am Samstag, 7. August, bemerkte der Mann am Nachmittag einen Unfallschaden an der rechten hinteren Fahrzeugseite. Aufgrund der Beschädigungen hält es die Polizei für möglich, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein Zweirad gehandelt haben könnte. Hinweise dazu werden von den Beamten des Verkehrskommissariats in Lübbecke unter Telefon (05741) 2770 erbeten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell