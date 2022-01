Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit getuntem Roller erwischt

Limburgerhof (ots)

Ein Anwohner meldete am Samstag, 08.01.2022 gegen 16.30 Uhr einen Jugendlichen, der in der Speyerer Straße ohne Helm mit einem Roller herumfahren würde. Im Bereich des Bahnhofs konnte durch die entsandten Polizeibeamten ein 16-Jähriger neben einem Roller stehend angetroffen werden. Dieser räumte das Fahren ein. Bei der näheren Kontrolle stellte sich heraus, dass an der Variomatik manipuliert wurde und ein nicht zugelassener Sportauspuff verbaut war, womit der Roller eine Geschwindigkeit bis 80 km/h erreichen konnte. Des Weiteren war der Roller nicht zugelassen und der Jugendliche nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Den jungen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz und ein Verfahren wegen Zulassungsverstoßes. Auch die Führerscheinstelle bekommt eine entsprechende Mitteilung, was zu einer Führerscheinsperre beim Beantragen eines Führerscheines führen kann. Da der Jugendliche minderjährig ist, wurden auch die Erziehungsberechtigten von den Verfahren in Kenntnis gesetzt.

