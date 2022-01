Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mitarbeiterinnen einer Spielothek beleidigt und bedroht Speyer, Karl-Spindler-Straße, 09.01.2022, 01.30 Uhr

Speyer (ots)

Ein bislang unbekannter Mann wurde in der Nacht zu Sonntag von zwei Mitarbeiterinnen einer Spielothek in Speyer aufgefordert eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, woraufhin er die beiden Damen in unflätiger Art und Weise zunächst lautstark beleidigte und ihnen schließlich damit drohte sie zu schlagen. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernte er sich unerkannt von der Örtlichkeit. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Mann oder zu einem möglicherweise von ihm genutzten Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel: 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

