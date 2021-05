Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Drei PKW ohne Aufbruchsspuren geöffnet

Emmerich (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (7. Mai 2021) waren Automarder in Emmerich unterwegs. Am Nollenburger Weg verschafften sie sich ohne Aufbruchsspuren Zugriff auf den Innenraum eines Opel Mokka, der in einer Grundstückseinfahrt geparkt war. Sie entwendeten zwei Brillen und eine geringe Menge Bargeld aus dem Auto. Auf der nahegelegenen Straße Unter den Eichen gingen die Diebe einen Peugeot 206 an. Hier stahlen sie eine Handyhalterung, Ladekabel sowie ein Multitool. Wenige Meter weiter bei den Nachbarn öffneten sie auf unbekannte Art einen VW Tiguan. Auch hier erbeuteten sie ein Handykabel, zudem mehrere Sonnenbrillen und Kleingeld. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell