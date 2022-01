Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Versuchter Einbruch in Supermarkt

Waldsee (ots)

Am 09.01.2022 wurde gegen 16:45 Uhr ein Einbruchsalarm in einen Supermarkt in der Albert-Einstein-Allee mitgeteilt. Vor Ort wurde durch einen Zeugen berichtet, dass er zwei Jugendliche mit einem Fahrrad und E-Roller gesehen habe, die erfolglos versuchten, die Eingangstür des Markts aufzuschieben. Nachdem der Zeuge durch die beiden Täter erkannt wurde, flüchteten die Jugendlichen in Richtung Kulturhaus. Durch den Zeugen konnten noch Lichtbilder der Jugendlichen gefertigt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

